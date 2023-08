Oberliga startet am Wochenende Die Handballer des TV Bissendorf-Holte bauen auf ein spannendes Torhüter-Duo Von Peter Vorberg | 29.08.2023, 18:30 Uhr Foto: Peter Vorberg

Die Oberliga-Handballer des TV Bissendorf-Holte starten am Samstag (2.9.) um 18.30 Uhr mit einem Auswärtsspiel beim MTV Vorsfelde in die neue Saison der Oberliga Niedersachsen. Dabei setzt Trainer Steffen Brüggemann auf ein Torhüter-Duo als großen Rückhalt. Eigengewächs Roman Behrenswerth ist jung und dynamisch, Zugang Fabian Ullrich soll Erfahrung und Ehrgeiz in die Waagschale werfen.