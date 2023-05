Aufs Siegertreppchen wollen Markus Witte (links) und Jan-Erik Bohlen (rechts) in der nun startenden Saison. Foto: Markus Witte up-down up-down Vorsitzender des D.X-treme Racing Teams Sutthauser Teamchef Markus Witte startet mit hohen Erwartungen in Motorradsport-Saison Von Jarla Barthold | 02.05.2023, 18:07 Uhr

Mit zwei vierten Plätzen haben der Sutthauser Team-Chef Markus Witte auf der Yamaha R1 und Jan-Erik-Bohlen samt Yamaha R6 in der Vorsaison das Siegertreppchen in den Klassen „Dutch Superbike 1000“ und „ProClass 600“ der „International Dutch Championship“ knapp verpasst. Die „International Bike Promotion Meisterschaft“ (IBPM) soll in der neuen Saison frischen Wind unter die Helme der zehn Fahrer vom „D.X-treme Racing Team“ bringen.