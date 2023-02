Florian Kroll, hier bei der Deutschen Jugend-Hallenmeisterschaften der U20 im Vorjahr in Sindelfingen. Foto: Torben Flatemersch up-down up-down Persönliche Bestzeit um 38 Hundertstel verbessert Osnabrücker Langsprinter Florian Kroll nach Vorlaufsieg klarer Favorit im U20-DM-Finale Von Christian Detloff | 25.02.2023, 14:20 Uhr

Ganz souverän ist Florian Kroll von der LG Osnabrück am Samstagmittag in das 400-Meter-Finale der U20-DM in Dortmund eingezogen. Der 18-Jährige verbesserte als Vorlaufschnellster in 48,15 Sekunden seine persönliche Hallenbestzeit um gleich 38 Hundertstelsekunden.