Kampfsport-EM, Volleyball-Derby und Co. Das sollten Sport-Fans am Wochenende in der Region Osnabrück nicht verpassen Von Jens Bösmann und Jacob Alschner | 05.10.2023, 17:46 Uhr Im Derby zwischen dem VC Osnabrück (in Blau) und dem VfL Lintorf geht es am Wochenende wieder zur Sache. Foto: Swaantje Hehmann

Sport-Fans kommen in Stadt und Landkreis Osnabrück in den kommenden Tagen viel geboten: Ein Derby, auf das die Volleyball-Region hinfiebert. In der Stadt steht Basketball und eine Kampfsport-EM auf dem Programm. Außerdem wird gelaufen und auch Motorsport steht an. Die Highlights des kommenden Wochenendes.