Strahlende Siegerin in Dortmund: Kira Wittmann, die ihre Leichtathletik-Karriere beim SV Quitt Ankum begann. Foto: Torben Flatemersch up-down up-down Erster Trainer der Deutschen Meisterin Das sagt Alois Harmeling vom SV Quitt Ankum zum Erfolg von Kira Wittmann Von Johannes Kleigrewe | 21.02.2023, 18:19 Uhr

Als Kira Wittmann bei den Deutschen Hallenmeisterschaften am vergangenen Wochenende die Goldmedaille im Dreisprung gewann, trug sie das Trikot der LG Göttingen. Den Grundstein für ihre Erfolge legte die Athletin aus Badbergen aber beim SV Quitt Ankum unter der Anleitung von Trainer Alois Harmeling. Wir haben ihn gefragt, wie er den Erfolg seines ehemaligen Schützlings bewertet – und was er Kira Wittmann in Zukunft noch zutraut.