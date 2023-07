Es geht wieder los im Bezirskpokal: Hier eine Szene aus dem letztjährigen Duell zwischen dem Osnabrücker SC (rot) und dem SV Bad Rothenfelde. Foto: Philipp Hülsmann up-down up-down Fußball-Pokale, Tennis-Turnier und Reiterjugend Das hat das Sport-Wochenende in Osnabrück und Umgebung zu bieten Von Malte Goltsche | 27.07.2023, 14:45 Uhr

Der Amateurfußball steht wieder in den Startlöchern - und los geht es an diesem Wochenende mit der ersten Pokalrunde auf Bezirks- und Kreisebene. Wer mit dem runden Leder nichts anfangen kann, schaut an diesem Wochenende womöglich auf den gelben Filzball in Haste. Oder auf springende Pferde in Hagen und Bissendorf.