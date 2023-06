Michael Semmler (1) und Jona Hollermann (40) für die OSC Tigers im vergangenen Jahr in Aktion. Nur eines der Sporthighlights an diesem Wochenende Foto: Michael Gründel up-down up-down Highlights vom 9 bis 11. Juni 2023 Das sollten Sport-Fans in Osnabrück am Wochenende nicht verpassen Von Benjamin Kraus | 08.06.2023, 17:05 Uhr

Tischtennis in Hilter bis tief in die Nacht, viel Action beim American Football, ein Lauf-Sportfest mit frisch befeuerter Euphorie des ganzen Osnabrücker Stadtteils Haste, Tanzen auf hohem Niveau beim OSC, Beachvolleyball bei bestem Wetter im Südkreis: Nur einige der Sport-Highlights an diesem Wochenende in Osnabrück Stadt und Land.