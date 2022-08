Fabian Dammermann bei den European Championships in München. FOTO: Torben Flatemersch up-down up-down Fabian Dammermann in München Osnabrücker Läufer bei den European Championships: „Ein unvergessliches Erlebnis“ Von Mona Alker | 22.08.2022, 17:39 Uhr

Erst 2018, jetzt 2022: Der Osnabrücker Leichtathlet Fabian Dammermann hat es auch in diesem Jahr mit starken Leistungen zur Leichtathletik-EM geschafft. Zwar stand er in München nicht selbst auf der Bahn, doch das Erlebnis Europameisterschaft scheint der junge LGO-Läufer trotzdem in vollen Zügen genossen zu haben.