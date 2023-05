Die D-Junioren des Hamburger SV mit dem herausragenden Noah Bordes (Nr. 66) feiern den Sieg beim Pfingst-Cup des SV Harderberg. Foto: Helmut Kemme up-down up-down Viel Lob für Pfingstturnier des SV Harderberg HSV-Talente am Sonntag vor TV tieftraurig und am Montag als Turniersieger obenauf Von Christian Detloff | 29.05.2023, 18:30 Uhr

Elf Jahre nach den E-Junioren haben nun auch die D-Junioren-Fußballer des Hamburger SV beim 43. Pfingst-Cup des SV Harderberg den Sieg gefeiert. In allen zwölf Turnierspielen an zwei Tagen blieben die Hanseaten ungeschlagen. „Spitzenreiter, Spitzenreiter“ sangen die tags zuvor noch tieftraurigen Hanseaten, als sie am Pfingstmontag-Nachmittag jubelnd im Kreis tanzten.