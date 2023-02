Enttäuscht: Ria Möllers musste ihren Start in Dortmund im letzten Moment absagen. Archivfoto: imago/Beautiful Sports up-down up-down Hiobsbotschaft in letzter Sekunde Ria Möllers aus Melle verpasst deutsche Hallenmeisterschaft wegen Corona und | 18.02.2023, 18:03 Uhr Von Johannes Kleigrewe Christian Detloff | 18.02.2023, 18:03 Uhr

„Es passt ins Bild“, erklärt Christine Adams mit Blick auf ihre Stabhochspringerin Ria Möllers. Die gebürtige Mellerin wollte am Sonntag – trotz einer schwierigen Vorbereitung – bei den Deutschen Hallenmeisterschaften in Dortmund an den Start gehen. Am Samstagmorgen machte ihr dann allerdings ein positiver Coronatest einen Strich durch die Rechnung.