Chase Griffin läuft zum letzten Mal ein. FOTO: Rolf Kamper Chase Griffin im Interview Dragons-Routinier über sein Karriereende, besondere Zahlen und ein Comeback à la Tom Brady Von Malte Schlaack | 12.04.2022, 18:57 Uhr

Mit dem Spiel gegen Phoenix Hagen hat Chase Griffin von den Artland Dragons am Wochenende seine Karriere als Profibasketballer beendet. 14 Jahre war der US-Amerikaner in Europa aktiv, davon 13 in Deutschland und die letzten vier bei den Quakenbrückern. Im Interview spricht der 38-Jährige über seinen emotionalen Abschied, Zukunftspläne und die Antwort auf die Frage, wann er das nächste Mal einen Ball auf einen Korb werfen wird.