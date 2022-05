Italiener sagt ein viertes Mal zu Dominator Merli will beim Borgloher Bergrennen die Schallmauer durchbrechen Von Christian Detloff | 06.05.2022, 17:30 Uhr

Nicht einmal eine Stunde vor Beginn des Sponsorentreffens auf dem Gelände der Ruller Gaststätte Lingemann erreichte Bernd Stegmann als Organisationsleiter des 54. Internationalen Osnabrücker Bergrennens die frohe Kunde, die alle begeisterte. Mit dem Italiener Christian Merli startet Europas bester Bergfahrer und gleichzeitig der große Publikumsliebling am 6. und 7. August am Uphöfener Berg in Borgloh.