Auf WM-Kurs Richtung St. Petersburg bitter gestoppt: Piet Gehring. FOTO: Egmont Seiler „Bittere Enttäuschung“ WM-Absage trifft Osnabrücker Wassersportler Von Winfried Beckmann | 15.07.2013, 19:38 Uhr

Alles vorbereitet, alles geregelt, und nun die bittere Ernüchterung. Im Hause Gehring in Bielefeld gibt es lange Gesichter, ebenso bei den Verantwortlichen im Osnabrücker Motor-Yacht-Club (OMYC) am Kanal in Hollage, denn ein 14-Jähriger wird um das große Erlebnis WM-Teilnahme gebracht.