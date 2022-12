Analyst des DFB: Der Bissendorfer Michael Hasemann, hier noch im lila-weißen B-Jugend-Trikot des VFL Osnabrück B Junioren gegen Union Berlin. Foto: Helmut Kemme up-down up-down Serie „Die WM und ich“ Michael Hasemann: „Nach einem Zweikampf einfach mal abfeiern“ Von Axel Rotkehl | 14.12.2022, 12:27 Uhr

Er spielte unter Trainern wie Joe Enochs und Daniel Thioune in den Jugendmannschaften des VfL Osnabrück. Bei Freundschaftsspielen lief Michael Hasemann (24) auch mit den Profis auf. Neben dem Studium an der Deutschen Sporthochschule Köln arbeitet der Bissendorfer in Vollzeit als Spielanalyst beim DFB.