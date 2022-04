Eine ungewöhnliche Schreibweise, wobei die drei Buchstaben mit den drei Strichzeichen für Osnabrücker-Land-Marathon stehen. Geprägt nicht wie sonst oft üblich von einem Verein, hier getragen vom Arbeitskreis Sucht und Prävention der Gemeinde Bissendorf in der Person von Avermann, einem 57-Jährigen, der sich auf das Jubiläum am Samstag freut, auf die zehnte Auflage dieses Laufevents. Und das, ohne über seine Entscheidung traurig zu sein, dass die zehnte Auflage die letzte ist. „Es ist gut gewesen. 2014 machen wir was Neues“, sagt Avermann zusammen mit seinem „Ko“ Marc Wischmeyer.

Gut gewesen nicht nur, weil der August-Termin im nächsten Jahr mitten in die späten Schulferien von Niedersachsen fällt, sondern auch deshalb, weil es (viel zu) viele Marathonveranstaltungen in Deutschland gibt bei entsprechend häufig abnehmender Teilnehmerzahl. Auch, weil er manchmal müde ist, immer wieder zu betteln, was Helfer betrifft. Dabei ist er stolz auf die treuen unter 100 (!) Idealisten, Bauhof und Gemeindeverwaltung dankbar, auch Ehefrau Petra als „gute Seele“ in der Logistik bei bis zu 500 Startern sowie Helfern der Heilpädagogischen Hilfe Achelriede bei gelebter Inklusion

Was wird? Abschied ohne (Welt-)Schmerz am Samstag und Blick nach vorn auf einen Lauf mit „mehr Cross“, sprich weniger Asphalt, und zu anderer, urlaubsfernerer Jahreszeit. Gelaufen wird in und um Bissendorf weiter – auch ohne O-L-M.