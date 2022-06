Das Ticket zu den deutschen Meisterschaften der Männer am übernächsten Wochenende in Berlin nahezu sicher hat Nils Huhtakangas (LG Osnabrück). FOTO: imago/Beautiful Sports Quartett mit Saisonbestleistung Mit Huhtakangas löst nächster LGO-Athlet das DM-Ticket Von Christian Detloff | 12.06.2022, 12:49 Uhr

Vier neue und eine bestätigte Saisonbestleistung, dazu eine weitere nahezu sichere Teilnahme an der deutschen Meisterschaft in Berlin: Glänzende Leistungen lieferten Osnabrücker Leichtathleten auch an diesem Wochenende ab.