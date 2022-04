Wie viel er davon wirklich hautnah sieht und wahrnimmt an Ort und Stelle, wird sich zeigen, weil der Topschwimmer der SG Osnabrück sich vorrangig sportlich einen Traum erfüllt mit der Teilnahme an der Weltmeisterschaft der Junioren vom 26. bis 31. August in einer Schwimm-Oper, die sich ein Scheich gönnte.

Mit der Teilnahme zufrieden? Ja und nein, denn wenn er schon mal dieses große Ziel erreicht hat, dann will er seine Klasse gerade auf seiner Spezialstrecke 50 Meter Schmetterling als Deutschlands schnellster „Delfin“ im Jugendbereich und sensationeller Zweiter der Europameisterschaften zeigen. Ohne sich zu sehr unter Druck zu setzen, „denn mein eigentliches Saisonziel war die EM-Teilnahme. Und dass dann noch die Silbermedaille dazugekommen ist, ist natürlich super, denn damit hatte ich nicht gerechnet.“

Also auch nicht mit der WM-Teilnahme, für die eine EM-Medaille nämlich Bedingung war im Deutschen Schwimm-Verband, der acht Junioren und sieben Juniorinnen in Begleitung von drei Trainern und einem Physiotherapeuten nach Dubai geschickt hat.

Was wann auf wen in Dubai zukommt, erfahren die Talente vor Ort, denn über die Zahl der 36 teilnehmenden Ländern hinaus kam vorher wenig rüber. Auch was den Zeitplan betrifft, doch der Osnabrücker dürfte gleich am ersten Tag im Vorlauf dran sein und neben 50 Meter Schmetterling auch über 50 Meter Kraul sowie 100 Meter Schmetterling an den Start gehen. Übrigens zum letzten Mal bei den Junioren, bei denen Jonas zu gerne die „magische Grenze“ von 24 Sekunden über 50 Meter im Delfin-Sprint nehmen möchte. Seine Topzeit steht bei 24,04, EM-Silber feierte er mit 24,06.

Diese Grenze hatte er in den letzten Wochen stets vor Augen, als er den Trainingsplan von Heimtrainerin Janina Braun exakt abspulte. Für das Traumerlebnis WM in einer Wahnsinnsstadt.