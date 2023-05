Die Vorfreude ist groß bei den Zwillingen Bennet (l.) und David Poniewaz, hier bei Turnier in Bremen in 2022. Foto: imago/Beautiful Sports up-down up-down Beachvolleyball Poniewaz-Zwillinge vor Start der German Beach Tour: „Wir haben beide richtig Bock“ Von Lea Becker | 10.05.2023, 17:12 Uhr

Am Donnerstag ist es so weit: Mit dem ersten Turnier in Bremen startet die German Beach Tour (GBT) in die neue Saison. Während die Poniewaz-Zwillinge und Larissa Claaßen um die ersten Ranglistenpunkte kämpfen, ist Christine Aulenbrock noch nicht am Start.