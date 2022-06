Selbstbewusst: Christine Aulenbrock. FOTO: imago/Beautiful Sports up-down up-down „Das ist eine geile Location“ Beach Tour in Hamburg mit Aulenbrock und Poniewaz-Duo Von Lea Becker | 30.06.2022, 10:42 Uhr

Die Beachvolleyballer aus der Region Osnabrück schlagen ab Donnerstag beim vierten Turnier der German Beach Tour (GBT) in Hamburg auf – erstmals in dieser Saison in einem richtigen Stadion.