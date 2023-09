Die Sport-Vorschau aufs Wochenende Startschuss für Osnabrücker Hallensportler: BBC in neuer Liga, VCO mit Zuversicht Von Frauke Ziemann, Peter Vorberg und Malte Goltsche | 28.09.2023, 18:38 Uhr Der Aufstiegsjubel: In der vergangenen Saison schaffte der BBC Osnabrück den Sprung in die 2. Basketball-Bundesliga. Foto: Swaantje Hehmann up-down up-down

Im Basketball und Volleyball steht für zwei Osnabrücker Frauenteams ein spannender Saisonstart an. In Gretesch geht es für Radfahrer in den Wald und in Nahne feiern die Tennisspieler. Das Wochenende hat für Osnabrücker Sportfans reichlich zu bieten.