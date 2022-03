Hoch hinaus: Maya Girmann (am Ball) und der BBC Osnabrück bezwangen Spitzenreiter Lichterfelde. FOTO: Swaantje Hehmann Meisterschaft wohl trotzdem entschieden BBC Osnabrück bezwingt Spitzenreiter TuS Lichterfelde im Topspiel Von Peter Vorberg | 07.03.2022, 17:27 Uhr

Die Stimmung war riesig in der Schlosswallhalle, wo die BBC-Basketballfamilie am Sonntag ihr Frauenteam feierte: Das hatte gerade in der 1. Regionalliga den Spitzenreiter TuS Lichterfelde mit 82:76 (49:38) geschlagen. Die Aussicht, noch Meister zu werden, ist für den Aufsteiger in den letzten drei Partien allerdings eher gering.