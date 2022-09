Merit Brennecke der OSC Panthers. (Archivbild) Foto: Helmut Kemme up-down up-down Cuic zufrieden Basketball: Turniersieg und Trainerlob für Panthers Von Christian Detloff | 25.09.2022, 20:52 Uhr

Rundum zufrieden kehrte Sasa Cuic als Trainer der Bundesliga-Basketballerinnen der Girolive-Panthers mit seiner Mannschaft vom Vorbereitungsturnier in Nördlingen zurück. Nach dem 108:54 (52:28) im Halbfinale am Samstag gegen den siebenfachen österreichischen Meister Raiffeisen Duchess Klosterneuburg gab es am Sonntag im Endspiel ein 66:61 (40:33) über den gastgebenden Ligakonkurrenten Eigner Angels Nördlingen.