Hallen- EM 2023 Istanbul, 2-5. 13,79 Meter als größte Weite Badbergerin Wittmann landet bei ihrer ersten Frauen-EM auf Rang sieben Von Christian Detloff | 04.03.2023, 19:14 Uhr

Die Badberger Dreispringerin Kira Wittmann landete im Finale der Hallen-Europameisterschaft der Leichtathletik in Istanbul (Türkei) am späten Samstagnachmittag auf Platz sieben. Mit 13,79 Metern blieb sie 17 Zentimeter hinter ihrer größten Weite in der gestrigen Qualifikation und 29 Zentimeter hinter ihrem ersten 14-Meter-Satz vor 14 Tagen bei der deutschen Meisterschaft.