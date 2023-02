Dreispringerin Kira Wittmann aus Badbergen feiert e dieDeutsche Leichtathletik-Hallenmeisterschaft in Dortmund. Foto: Torben Flatemersch up-down up-down Ankumer Leichtathleten fieberten und feierten mit DM-Titel für Kira Wittmann am Tag danach immer noch „ein bisschen unreal“ und | 19.02.2023, 15:21 Uhr Von Christian Detloff Johannes Kleigrewe | 19.02.2023, 15:21 Uhr

„Richtig fassen? Nein, das kann ich immer noch nicht“, sagte Dreispringerin Kira Wittmann eine Nacht und insgesamt 17 Stunden nach ihrer ersten deutschen Meisterschaft bei den Frauen in der Dortmunder Helmut Hörnig-Halle. „Es ist immer noch ein bisschen für mich unreal“. Zumindest – und das sah man der 22-Jährigen aus Badbergen zweifelsohne an – fühlte sich die grandiose Leistung immer noch „wahnsinnig schön“ an.