Bei den Deutschen Hallenmeisterschaften in Dortmund schaffte es Kira Wittmann, die Schwelle zur internationalen Klasse mit ihrem weitesten Sprung von 14,08 Metern zu überschreiten. Foto: IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/KJPeters up-down up-down Im Rahmen der European Games Badberger Dreisprung-Talent Wittmann startet bei Team-EM in Polen Von Sophie Wehmeyer | 23.06.2023, 17:51 Uhr

Die Badberger Dreispringerin Kira Wittmann will ihre starke Form auch bei der Team-Europameisterschaft in Polen bestätigen — und so der WM im August in Budapest ein Stückchen näher kommen.