Grund zum Jubeln hatten am Samstag Bad Laers Volleyballerinnen nach ihrem Sieg gegen Cloppenburg. Foto: Swaantje Hehmann up-down up-down Dritte Liga West Auf Erfolgskurs: Bad Laers Volleyballerinnen siegen gegen Cloppenburg Von Mona Alker | 11.12.2022, 15:38 Uhr

Mit einer starken Leistung haben die Volleyballerinnen des SV Bad Laer in der Dritten Liga West das zweite Heimspiel in Folge gewonnen. Gegen den TV Cloppenburg setzte sich das Team von Trainer Thomas Wilkens am Samstagabend souverän mit 3:1 (25:23, 21:25, 25:17, 25:16) durch.