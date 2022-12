Nach dem dritten Heimsieg in Folge posierten die Volleyballerinnen des SV Bad Laer zusammen mit ihren Fans - und der Anzeige, auf der noch mal das epische 44:42 im dritten Satz eingestellt wurde. Foto: Kaisen Foto up-down up-down Das gibt es selten im Volleyball Frauen des SV Bad Laer gewinnen epischen dritten Satz 44:42 Von Johannes Kapitza | 18.12.2022, 16:17 Uhr

Der 3:1-Sieg des SV Bad Laer in der 3. Volleyball-Liga war am Ende fast nebensächlich: Gesprochen wurde nur noch über den epischen dritten Satz, den es in seiner Dramatik nur selten im Volleyball gibt.