Ab in die Büchse: Der Toyota von Pieter Zeelie wurde einen Container verladen. FOTO: MSC Osnabrück Im Container von Südafrika nach Borgloh Auto für Osnabrücker Bergrennen gelangt über den Seeweg nach Europa Von Sportredaktion | 16.06.2022, 07:13 Uhr

Der rote Toyota MR 2 Super GT V6 mit seinen rund 800 PS von Pieter Zeelie hat einen weiten Weg zurückzulegen: Er wurde in den Container verladen und befindet sich auf der langen Seereise von Südafrika nach Europa. Mitte Juli wird er in Hamburg erwartet und von dort an den Uphöfener Berg befördert.