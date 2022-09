Matthis Westendarp bei den Future Champions auf Hof Kasselmann. Foto: Helmut Kemme up-down up-down Young Riders Tour und Nationenpreis Aussichtsreiche Tage für Springreiter Westendarp in den Niederlanden Von Mona Alker | 20.09.2022, 15:04 Uhr

Für Springreiter Matthis Westendarp geht es diese Woche um Einiges: Der 20-jährige Wallenhorster will im Nationenpreis-Finale der jungen Reiter alles geben, um den deutschen Mannschaftstitel des letzten Jahres zu verteidigen. Am Mittwoch findet der erste Umlauf in Kronenberg in den Niederlanden statt, am Samstag der zweite.