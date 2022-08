Noch einmal „Augen zu und durch“ heißt es vor Teil II der EM-Nominierung für Fabian Dammermann (LG Osnabrück). FOTO: imago/Eibner up-down up-down DLV ruft zum Duell um letzte EM-Plätze auf Osnabrücker Langsprinter Dammermann: Am Samstag „alles oder nichts“ Von Christian Detloff | 05.08.2022, 13:27 Uhr

Vier der sechs Läufer für die männliche 4x400-Meter-Staffel bei der Europameisterschaft in München hat der Deutsche Leichtathletik-Verband (DLV) festgelegt. Beim Sportfest am Samstag in Wattenscheid können sich die übrigen EM-Kandidaten noch einmal um die letzten Plätze bewerben.