Am Mittwoch wurde Ansgar Brinkmann in Frankfurt als Trainer von Makkabi Deutschland, der Organisation jüdischer Sportvereine, vorgestellt. Da passte die Buchvorstellung „Werder im Nationalsozialismus – Lebensgeschichten jüdischer Vereinsmitglieder“ am Donnerstagabend im Domforum Osnabrück perfekt, den hierzulande bestens bekannten „weißen Brasilianer“ im Rahmen eines Podiumsgesprächs zu seiner neuen Aufgabe zu Wort kommen zu lassen.