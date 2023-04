Die anspruchsvolle Strecke des Gipfelsturms mit insgesamt 269 Treppenstufen und gut 188 Höhenmeter scheint die Läufer nicht davon abzuhalten, sich für den Osnabrücker Volkslauf anzumelden. Archivfoto: Michael Gründel up-down up-down 387 Teilnehmer und 22 Mannschaften Rekord an Voranmeldungen: Laufserie Dreierpack startet beim Osnabrücker Gipfelsturm Von Sophie Wehmeyer | 27.04.2023, 15:43 Uhr

Am 29. April fällt in der Osnabrücker Innenstadt nicht nur der Startschuss für den 11. Gipfelsturm, sondern auch für den Dreierpack. Noch nie hat es so viele Anmeldungen für die Laufserie gegeben.