Positionskämpfe: Der Start des Mofarennens 2019 auf der Nahner Waldbahn – es folgten zwei Jahre der AMG ohne Veranstaltungen. FOTO: Stefan Gelhot Nach zwei Jahren „endlich wieder Veranstalter“ AMG Osnabrück richtet Mofarennen und Motorradtrial aus Von Christian Detloff | 20.04.2022, 16:48 Uhr

Nach zwei Jahren Veranstaltungspause aus Coronagründen ist die AMG Osnabrück freudig gespannt auf seinen Doppelpack: Am Tag nach dem Mofarennen an diesem Samstag in Nahne folgt ein Motorradtrial am Piesberg.