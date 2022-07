Fußball Testspiel Herren Saison 2021/2022 TuS Bövinghausen 04 - Wuppertaler SV am 08.01.2022 auf dem Sportplatz Am Wasse FOTO: www.imago-images.de up-down up-down Oberliga-Start beim TuS Bövinghausen Viertes Duell der Sportfreunde Lotte mit Weltmeister Großkreutz Von Christian Detloff | 08.07.2022, 17:43 Uhr

In der 3. Liga und Regionalliga West haben die Fußballer der Sportfreunde Lotte bereits gegen Kevin Großkreutz gespielt. Bald kommt es für Regionalligaabsteiger SFL auch in der Oberliga zum Duell mit dem Weltmeister von 2014 aus Dortmund – gleich zum Auftakt am Wochenende vom 12. bis zum 14. August.