Michael Schrey konzentriert sich in der Motorsport-Saison 2022 auf die ADAC GT4-Rennserie. FOTO: imago/Eibner Rennserie ADAC GT4 Germany startet Rennfahrer Schrey: Würde kein Geld auf die Titelverteidigung setzen Von Johannes Kapitza | 22.04.2022, 08:24 Uhr

Der Vorjahres-Champion startet mit bescheidenen Zielen: Wenn der Hollager Motorsportler Michael Schrey am Wochenende in Oschersleben in die Serie „ADAC GT4 Germany“ startet, ist die Titelverteidigung kein Thema. „Ich würde persönlich kein Geld darauf setzen“, sagt der 39-Jährige.