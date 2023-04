Bei der 11. Ausgabe des Osnabrücker Gipfelsturms findet die Siegerehrung erstmals auf dem Piesberg am Ende der Treppen statt. Archivfoto: David Ebener up-down up-down Rekord an Voranmeldungen Über 580 Läufer wollen 11. Osnabrücker Gipfelsturm bezwingen Von Sophie Wehmeyer | 07.04.2023, 18:25 Uhr

Zehn Kilometer vom Rathausplatz vor der Marienkirche bis hoch auf den Piesberg geht es am 29. April beim Gipfelsturm für die Starter, die sich den Volkslauf zutrauen. Denn die Strecke hat es in sich. Umso erstaunlicher ist es, dass die Veranstalter bereits jetzt ein Rekordhoch an Anmeldungen verzeichnen können.