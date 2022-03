Schritt für Schritt konzentriert: Insgesamt 55 Läuferinnen und Läufer haben sich auf den Halbmarathon in Hannover vorbereitet. FOTO: Hermann Pentermann Kurs beendet, Nagelprobe in Hannover 55 Osnabrücker wollen nach zwölf Wochen fit für Halbmarathon sein Von Peter Vorberg | 30.03.2022, 17:08 Uhr

Für viele ist es ein großer Reiz, einmal einen Marathon zu laufen. Das geht aber nicht einfach so. Eine Vorstufe haben innerhalb von zwölf Wochen 55 Läuferinnen und Läufer bei einem Vorbereitungskurs zum Halbmarathon absolviert. „Der große Tag“ kommt nun am Sonntag in Hannover. Bei dem ein oder dürfte die Anspannung und Nervosität mittlerweile zu spüren sein.