Liefen den Hannover Stampeders davon: Die Osnabrück Tigers um Marten Blöcker (am Ball). FOTO: Swaantje Hehmann up-down up-down Drei Siege im Saisonfinale angepeilt 49:6 gegen Tabellenführer: OSC Tigers schielen auf Platz eins Von Sven Schüer | 14.07.2022, 12:26 Uhr

Die American Footballer der OSC Tigers sind zurück in der Erfolgsspur. Nach zwei Niederlagen in Serie fertigte das Team von Cheftrainer Henning Fährmann den Ligaprimus Hannover Stampeders mit 49:7 ab. Dabei erzielten die Tigers mehr Punkte als in allen vorherigen Spielen zusammen (36).