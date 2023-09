Die Rennen: Insgesamt erwartet die Zuschauer 13 Rennen auf der Rennbahn an der Dinklager Straße: sechs Trabrennen und sieben Galopprennen. Höhepunkt ist das Artländer Seejagdrennen zum Abschluss der Veranstaltung. Das Seejagdrennen ist auch der letzte Wertungslauf der neuen Rennserie um die RaceBets-Hindernis-Trophy. Nach sechs Rennen in Bad Harzburg fällt in Quakenbrück die Entscheidung, welcher Reiter die Trophäe als erster bekommt.

Die Starter: Startrainer Christian Freiherr von der Recke will in diesem Jahr mit vier Pferden für die Flachrennen und mit zwei Pferden für die Jagdrennen in Quakenbrück anreisen. Mit von der Partie ist auch Deutschlands erfolgreichste Hindernis-Rennreiterin Sonja Daroszewski, die sich mit dem Franzosen Hakim Tabet ein Duell um die begehrte Racebets- Hindernis-Trophy liefern wird.

Geschäftsführer Jens Lampe meldet gut besetzte Startfelder bei den Trabern und Galoppern. Denn mehrere Pferdebesitzer haben sich laut von der Recke wegen der guten Atmosphäre für einen Start in Quakenbrück statt für Baden-Baden entschieden.

Die Preisgelder für die Rennen sind um zehn Prozent angehoben und die festen Hürden in bewegliche umgewandelt worden, um weniger erfahrene Jockeys anzusprechen und Stürze in der Quertraverse zu verhindern.

Das Rahmenprogramm: Neben der Kutschenparade um 15.15 Uhr zeigt der Nachwuchs bei zwei Rennen um den Minitraber-Cup sein Können. Die Kinder und Jugendlichen im Sulky sind erstmals in Quakenbrück dabei. Als Kommentator fungiert Martin Fink.

Auch neben der Rennbahn wird einiges geboten. Die Basketballer der Artland Dragons erfüllen Autogrammwünsche und geben Tipps beim Wurftraining. Für die Kinder ist ebenfalls ein Spielparcours aufgebaut.

Es gibt Sitzplätze auf der kostenlosen Naturtribüne, ein großes Festzelt mit Kaffee und Kuchen sowie mehrere Imbiss- und Getränkestände. Zwei Toilettenwagen stehen ebenso zur Verfügung, wie 20 Wettkassen und Wettinfos. Verlorene Wettscheine dürfen zweimal an einer Verlosung teilnehmen.

Zeitplan: Los geht es um 12.10 Uhr mit dem ersten Rennen der Minitraber. Um 12.30 Uhr wird das erste Hauptrennen des Tages gestartet. Das Seejagdrennen als Höhepunkt und Finale soll um 18.30 Uhr beginnen.

Parken: Die neue Parkplatzregelung bietet kostenpflichtige Parkplätze an der Kleppersburg und an der Lügenbrücke beim Hof Haferkamp. Die Parkgebühr beträgt drei Euro. Die Eingänge zum Rennplatz sind von der Dinklager Straße und der Lügenbrücke aus erreichbar. Ein Zugang über den Bauhof ist nicht möglich.

Eintritt: Der Eintritt kostet für Erwachsene 10 Euro inklusive Programm, Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren haben freien Eintritt.