Erwartet vollen Einsatz von seinem Team im ersten Ligaspiel: Panthers-Trainer Marcelo Zubiran. FOTO: Helmut Kemme Für Zubiran ist jedes Spiel ein Finale Panthers beim Saisonstart gegen Nördlingen auf sich gestellt Von Johannes Kapitza | 23.10.2020, 23:08 Uhr

245 Tage nach dem letzten Heimspiel dürfen die Girolive-Panthers wieder zu Hause in der Basketball-Bundesliga ran – aber die acht Monate fühlen sich wie eine Zeitenwende an: Im Februar bejubelten Hunderte Fans einen Sieg gegen Marburg, am Sonntag (16 Uhr) wird von den Tribünen nicht gejubelt, nicht einmal angefeuert. Gegen die Xcyde Angels Nördlingen sind die OSC-Frauen auf sich gestellt.