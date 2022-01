Ankum. Durch Corona und krankheitsbedingte Ausfälle ersatzgeschwächt, mussten die Handballer des SV Quitt Ankum in der Landesklasse Weser-Ems Süd beim neuen Spitzenreiter HSG Haselünne/Herzlake antreten. Nach einem kampfbetonten Spiel verlor der Quitt mit 19:27.

Zu Beginn der ersten Hälfte konnte man kaum glauben, dass der Quitt derart souverän aufspielt. Sie boten der favorisierten HSG nicht nur Paroli. Mit schnellem Spiel aus dem Rückraum und einer gut stehenden Abwehr führte Ankum nach zehn Minuten mit zwei Toren (4:2). Bis zur 22. Minute hielten die Gäste das Spiel offen, doch dann übernahmen die Hausherren das Kommando. Haselünne glich nicht nur aus, sondern ging beim 8:7 auch erstmals in Führung. Bis zur Pause bauten sie diese bis auf 12:9 aus.



Burkhard Dräger

Die zweite Halbzeit begann für den Quitt mit einem Desaster. Haselünne machte Tor um Tor und führte nach sechs Minuten mit sieben Toren (17:10). Vier vergebene Siebenmeter sorgten nicht gerade für Sicherheit in den Aktionen der Gäste. Dennoch kämpfte sich Ankum wieder auf drei Tore heran, sie wollten es dem neuen Tabellenführer noch einmal schwer machen. Dabei wurden die Quitt-Aktionen aber zu hektisch, im Angriff wurden zu viele gute Chancen liegengelassen. Zudem verteidigten die Haselünner mit Haken und Ösen sowie vielen versteckten Nickligkeiten. Die letzten fünf Tore erzielten die Hausherren zum sicheren 27:19-Sieg.

HSG sagt Spiel ab

Das nächste Quitt-Spiel gegen die HSG Osnabrück II ist von der HSG bereits coronabedingt abgesagt worden, sodass die Ankumer erst am Samstag, 29. Januar 2022, die HSG Grönegau-Melle II um 18 Uhr in der Halle am Kattenboll erwarten.