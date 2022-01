Quakenbrück. Zufrieden trotz klarer Schlappe – auch über Achtungserfolge müssen sich Trainer freuen können. So ging es Hanno Stein, der bei der U-16-Bundesligapartie seiner Young Rasta Dragons in Rostock Fortschritte erkannte. Das 64:90 gegen den Favoriten lässt hoffen, denn: „Der Kampfgeist stimmte“.

Wäre nicht Rostocks Ausnahmespieler Roy Krupnikas gewesen, hätten die YRD-Spieler sich vielleicht sogar mit nur knappen Rückständen im Spiel halten können. Das ließ das 18:19 nach zehn Spielminuten ebenso ahnen, wie ein Zwischenspurt zum Beinahe-Ausgleich in Viertel Nummer zwei. Der 15-Jährige wirbelte jedoch vom Start weg, marschierte durch die Abwehrreihen der Gäste, holte insgesamt 39 Punkte und sieben Rebounds. „Ein sensationell guter Spieler, der für sein Alter schon unglaublich weit ist. Er hat Physis, Schnelligkeit und hat’s auch spielerisch drauf“, konstatierte Hanno Stein.

Zwischendurch auf Augenhöhe

Der 46:33-Halbzeitvorsprung der Rostocker war akzeptabel, weil die Kooperationsmannschaft aus Südoldenburg und dem Artland tapfer mithielt und nie resignierte. „Trotz vieler Fehler waren wir in einigen Phasen auf Augenhöhe“, freute sich der Headcoach. Die 55:35-Führung der jungen Seawolves kurz nach der Pause wurde erneut verkürzt, ehe die Gastgeber mit sechs verwandelten Dreiern dann doch mit einem klaren Vorsprung (64:46) auf die Zielgerade einbogen.

Der Schlussabschnitt ging mit 26:18 an die Hausherren. Mit Reboundspezialist Emil Thamm, der schmerzlich vermisst wurde, hätten die Spieler des Trainertrios Hanno Stein, Leon Löbig und Magnus Theisling die Partie vielleicht sogar länger offenhalten können. „Rostocks Druck in der Defense ist stets enorm hoch. In manchen Phasen haben wir uns davon zu sehr beeindrucken lassen“, räumte Stein ein. „Heute haben wir gegen einen starken Gegner verloren, werden aber weiter hart arbeiten.“