Quakenbrück. Wer wenig erwartet, erreicht oft viel – diese Erfahrung durchlebten die Young Rasta Dragons gegen den NBBL-Kontrahenten Leverkusen. Dezimiert auf acht Spieler, wuchsen die YRD-Jungs über sich hinaus, verkrafteten sogar weitere Ausfälle und gewannen den Krimi mit 75:70.

Sorgen um die Gesundheit der Spieler überschatteten dieses Rückspiel. Vielleicht kämpften die Jungdrachen auch für ihre verhinderten Mannschaftskameraden, denn Einsatz und Moral blieben vorbildlich, auch als das Team von Hendrik Gruhn beim Start auf 2:12 zurückfiel.

Die Bayer Giants schöpften mit genau zwölf Akteuren aus dem Vollen, machten Druck, schnappten sich das erste Viertel (25:19), standen dann aber im Rasta Gym verdutzt vor einer Dragons-Mauer, die satte 16 Rebounds angelte und zur Pause dicht dran war (37:40).



Es wäre ungerecht, aus einem homogenen YRD-Team jemanden herauszuheben. Starker Einsatz von Kapitän Noah Jänen und Spielmacher Tim Reumann, zwei "Double-Double" von Kilian Brockhoff, (14 Punkte/10 Rebounds) und Johann Grünloh (11/11), tolle Leistungen von Emilijus Peleda und allen anderen. Nach einem 43:48-Rückstand setzten die Young Rasta Dragons zu einem rasanten12:0-Lauf an und gewannen das dritte Viertel mit 24:16. Sie führten nun mit 61:56.

Nervosität und Lautstärke auf der Leverkusener Bank stiegen weiter an, weil die Gastgeber Selbstbewusstsein getankt hatten und eine verschworene Formation mit hoher Intensität an beiden Enden des Feldes bildeten. Sie düpierten den Gegner bis zum 66:56, verloren aber kurz darauf Center Kilian Brockhoff als Fels in der Brandung sowie Jegor Cymbal mit jeweils fünf Fouls. Die Giants nutzten die Gunst der Stunde, verkürzten auf 71:70. Trotz Kräfteverschleiß bewiesen die YRD Nerven wie Drahtseile: Der spektakuläre Korbleger von Peleda zum 73:70 ließ Leverkusen resignieren.

Mit dem 75:70-Erfolg verdrängten die YRD die Rheinländer von Platz zwei – und das vor dem Topspiel am 23. Januar 2022 gegen Alba Berlin. „Ich bin beeindruckt von der Einstellung. Dass alle Spieler solch eine Performance hinlegen, so kämpfen, sich nach einem Rückstand so zurückkämpfen - das macht mich einfach stolz auf dieses Team“, lobte YRD-Coach Hendrik Gruhn.

Statistik Für die Young Rasta Dragons spielten: Karl Bühner 7 Punkte/1 Dreier, Kilian Brockhoff 14/2, Julius Bronnert, Jegor Cymbal 6/2, Johann Grünloh 11, Noah Jänen 18/1, Emilijus Peleda 11/1 und Tim Reumann 6.