Frederike Vossbrink (beim Wurf) steuerte sechs Treffer zum Quitt-Sieg bei.

Burkhard Dräger

Ankum. Ein Handballspiel so ganz ohne Zuschauer ist schon eine seltsame Angelegenheit. Doch dadurch ließen sich die Handballerinnen des SV Quitt Ankum in der Landesklasse Weser-Ems Süd nicht in ihrem Tatendrang beeinflussen, sie deklassierten die Damen des SV Holdorf mit 30:14.

Gleich zu Beginn nahmen die Quitt-Damen das Heft in die Hand und zogen innerhalb von sechs Minuten auf 5:1 davon. Zudem standen die Gastgeberinnen in der Abwehr sicher, sodass die Holdorferinnen erst nach neun Minuten ihr zweites Tor machte