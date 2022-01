Ein Sieg in Rostock wäre aus YRD-Sicht eine kleine Sensation. (Symbolfoto)

Rolf Kamper

Quakenbrück. Der Erfolg in Paderborn nach vier sieglosen Hauptrunden-Spielen war bitter nötig. Jetzt kann die JBBL-Formation der Young Rasta Dragons am Sonntag, 16. Januar 2022, (13 Uhr) mit neuem Selbstvertrauen die schwere Aufgabe in Rostock ansteuern.

Fast 400 Kilometer Anreise – das steckt allzu leicht noch in den Knochen, wenn die Aufwärmphase nicht gründlich eingehalten wird. Die Jungs des Trainertrios Hanno Stein, Leon Löbig und Magnus Theisling dürfen die Partie beim Spitzenreiter a