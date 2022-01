Nach der Corona-Pause wollen die Ankumer Teams gegen Holdorf und in Haselünne wieder in ihren Ligaalltag starten. (Symbolfoto)

Rolf Kamper

Ankum. Nach coronabedingter Spielpause nehmen auch die Handball-Landesklassen und -Oberligen den Spielbetrieb wieder auf. Die ausgefallenen Spiele sollen möglichst alle nachgeholt werden, sodass auch für die Ankumer Teams ein dicht gedrängtes Programm ansteht.

Von den Ankumer Mannschaften machen die Handball-Damen des Quitt in der Landesklasse Weser-Ems Süd am Freitag, 14. Januar 2022, mit einem Nachholspiel gegen die Damen des SV Holdorf den Anfang. Das Spiel beginnt um 19.30 Uhr in de