In Paderborn platzt für die Basketballer der Young Rasta Dragons der Knoten

Aus Paderborn kehrten die Young Rasta Dragons mit einem 101:85-Sieg zurück. (Symbolfoto)

Rolf Kamper

Quakenbrück. Freudige Emotionen lässt sich Hanno Stein selten anmerken, aber sein Kommentar ließ ahnen, was bei Spielschluss in Paderborn in ihm vorgegangen sein mag. „Harte Arbeit zahlt sich aus!“, sagte der U-16-Headcoach der Young Rasta Dragons nach dem 101:85-Sieg gegen die Uni Baskets.

Erleichterung und Stolz nach vier erfolglosen Hauptrundenbegegnungen schwangen darin mit. Denn der JBBL-Übungsleiter hatte zuvor mehrere Nackenschläge verkraften müssen. Aber er nahm seine Jungs in der schwierigen Situation stets