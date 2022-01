Im ersten Spiel des neuen Jahres geht es für Merzen gegen den ASC Göttingen II. (Symbolfoto)

Rolf Kamper

Merzen. Ein Duell mit ungünstigen Vorzeichen in Merzen, eine Spielverlegung aufgrund „höherer Gewalt“ beim TSV Quakenbrück – die Basketball-Saison in der 2. Regionalliga steht für die Altkreisvertreter zurzeit unter keinem guten Stern.

Bei den Blau-Weißen gibt es trotz vieler Ausfälle am Samstag, 8. Januar 2022, (19.30 Uhr) gegen den ASC Göttingen II einen Silberstreif am Horizont. Der in die Schweizer Nationalliga A abgewanderte Marquel Beasley kann nahtlos dur