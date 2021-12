Während Merzen noch ein Heimspiel vor der Brust hat, befindet sich der QTSV bereits in der Weihnachtspause. (Symbolfoto)

Rolf Kamper

Merzen. Den Rivalen aus Oldenburg nicht nur ärgern, sondern überrunden, das sichere Mittelfeld erreichen und der Rückrunde gelassen entgegensehen – können die Regionalliga-Basketballer der Merzen Lions diese Visionen realisieren?

Jedenfalls wollen sie sich richtig reinknien, wenn die unberechenbaren Bürgerfelder „Royals“ am Samstag, 18. Dezember 2021, um 19.30 Uhr in der Sporthalle Am Schulhof aufkreuzen. Eins steht fest: Optimismus ist angesagt bei den blau-weißen