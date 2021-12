Zwei Mitglieder der SG Ankum/Bippen konnten sich für die Landesmeisterschaft qualifizieren. (Symbolfoto)

Rolf Tobis

Ankum. Nach längerer Corona-Pause fanden in Hollage die Tischtennis-Kreismeisterschaften statt. Auch die Sportlerinnen und Sportler der Spielgemeinschaft Ankum/Bippen zeigten starke Leistungen und erspielten tolle Erfolge.

Mia Lüvolding aus Bippen errang in der Mädchen-13-Klasse den dritten Platz, schreibt die SG in einer Pressemitteilung. Für Jan Goretzki aus Ankum reichte es in der Jungen-13-Konkurrenz zu Platz fünf.Einen Kreismeistertitel für die